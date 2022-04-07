شكرا لبحثكم عن خبر حزب الإصلاح يظهر تخليه الضمني عن المقال علي الاحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الخميس، عن موقفه من قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإقاله نائبه الريق الركن علي محسن الأحمر.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح إن إعلان المجلس الرئاسي التوافقي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية.

وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر، أن المجلس سيجدد أيضاً الأمل بتوحيد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

وتابع قائلا: "كما أن الأمل أيضا من خلال المجلس بتوفير الخدمات والاستقرار وعودة السلطات لممارسة صلاحياتها من الداخل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.