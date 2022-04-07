شكرا لبحثكم عن خبر حزب الإصلاح يظهر تخليه الضمني عن المقال علي الاحمر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الخميس، عن موقفه من قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وإقاله نائبه الريق الركن علي محسن الأحمر.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح إن إعلان المجلس الرئاسي التوافقي برئاسة الدكتور رشاد العليمي ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية.
وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر، أن المجلس سيجدد أيضاً الأمل بتوحيد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
وتابع قائلا: "كما أن الأمل أيضا من خلال المجلس بتوفير الخدمات والاستقرار وعودة السلطات لممارسة صلاحياتها من الداخل.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الإصلاح يظهر تخليه الضمني عن المقال علي الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.