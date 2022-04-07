شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلن موقفه الرافض للاعلان الرئاسي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أول تعليق له، رفض رئيس اللجنة الثورية العليا لمليشيا الحوثي الانقلابية، محمد علي الحوثي، قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال الحوثي في تغريدة رصدها "المشهد اليمني" إن عبدربه منصور هادي منتهي الصلاحيات ولاصلاحيات له حتى ينقلها لغيره". دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل إليه كافة صلاحياته.

وأعلن هادي إنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفوّض له تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

"ويختص مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس"، وفقا للإعلان الرئاسي، ويرأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة آخرين وهم (1) سلطان علي العرادة. (2) طارق محمد صالح. (3) عبد الرحمن أبو زرعة. (4) عبدالله العليمي باوزير. (5) عثمان حسين مجلي. (6) عيدروس قاسم الزبيدي. (7) فرج سالمين البحسني.

وبحسب الإعلان الرئاسي "يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

وتم الإعلان عن هيئة التشاور والمصالحة مكونة من 50 شخصاً، لدعم مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى.

وأعلن أيضا عن تشكل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس الرئاسة، مكون من 10 أشخاص برئاسة إسماعيل أحمد الوزير. كما أعلن عن تشكيل فريق اقتصادي لدعم الإصلاحات الحكومية مكون من 15 شخصاً، برئاسة حسام الشرجبي.