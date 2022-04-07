شكرا لبحثكم عن خبر العوج يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون المشترك بمجال الاتصالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض - سبأنت

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مع نظيره وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان الشقيقة المهندس سعيد المعولي، سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاتصالات بين البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين والجهات والمؤسسات التابعة لهما بما يسهم في إطلاق عدد من المشاريع المشتركة ويعزز تبادل الخبرات وتشجيع الإستثمارات في قطاع الإتصالات لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير العوج، حرص الوزارة على مواصلة التطوير الفني والتقني لمجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء قدرات الكوادر العاملة لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والانترنت والتوجه نحو الأتمتة والأرشفة الإلكترونية وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين بمختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية رئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس وائل طرموم، ووكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني الدكتور علي الشيذاني.