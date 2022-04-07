ولي عهد دولة الكويت يتسلم كتاب استقالة الحكومة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

الكويت - سبأنت

تسلم ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، كتاب استقالة الحكومة، من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) فإن ولي عهد دولة الكويت استقبل بقصر بيان ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.