شكرا لبحثكم عن خبر ولي عهد دولة الكويت يتسلم كتاب استقالة الحكومة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الكويت - سبأنت
تسلم ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، كتاب استقالة الحكومة، من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) فإن ولي عهد دولة الكويت استقبل بقصر بيان ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.
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