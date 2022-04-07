شكرا لبحثكم عن خبر قرار جمهوري بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن ـ سبأنت : صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. فيما يلي نص القرار قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٤٨ ) ٢٠١٦م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. قرر : مادة (١) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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