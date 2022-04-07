عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يعفي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه

الخميس 7 أبريل 2022

الخليج 365

أعفى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.



وأعلن الرئيس اليمني، في خطاب تلفزيوني، تشكيل مجلس قيادة رئاسي، مقررا نقل جميع صلاحيته إلى هذا المجلس.

وأصدر الرئيس اليمني، قرار جمهوري رقم 8 لسنة 2022 نص على "إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه".

وجاء في القرار الذي نشرته الوكالة الرسمية سبأ: "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١ م، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٤٨ ) ٢٠١٦م" قرر رئيس الجمهوريه إعفاء نائبه من منصبه".

ونص القرار على إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه "بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد".

كانت مصادر سياسية، أكدت أن نقاش مشاورات الرياض المطروحة من المجلس الانتقالي الجنوبي تضمن تعين نائبين للرئيس أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال.

بينما قدم التنظيم الوحدوي الناصري مقترحا آخر بأن يتم اختيار نائب توافقي، فيما رفض حزب الإصلاح (إخوان اليمن) تغيير النائب الذي تم إعفاؤه كونه من الموالي له.