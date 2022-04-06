حضرموت.. محتجون يقطعون الطريق الساحلي تنديداً بتردي الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم محتجون الليلة الماضية، على قطع الطريق الدولي الساحلي في مديرية الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) تنديداً بتردي خدمة الكهرباء.



وقالت مصادر محلية، إن عشرات الشبان قاموا بقطع الطريق الدولي، وأضرموا النيران في الإطارات، وقاموا بمنع مرور شاحنات النقل الثقيل احتجاجا على تردي خدمة التيار الكهربائي.



وحسب المصادر فإن مديريات الساحل تشهد أزمة انقطاعات للكهرباء تصل إلى 16 ساعة يومياً.



وتشهد مديريات ساحل حضرموت، احتجاجات غاضبة في ظل أزمة خانقة في الكهرباء، زادت من حدتها عمليات التقطع لشاحنات الوقود التي تقوم بها مليشيا الانتقالي المدعوم من الامارات.

