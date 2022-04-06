شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. استمرار العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسر الصيني بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لازال العمل جاري ومستمر بوتيرة عالية في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسر الصيني بمدينة المكلا في محافظة حضرموت بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور. وتقوم الفرق الفنية بالتدخل العاجل للصيانة يشمل ترميم الجسم الخرساني المتضرر وحمايته بمواد مضافة تضمن ديمومة الجسر. وقال المهندس / عوض ربيع بارفعة مدير فرع صندوق صيانة الطرق والجسور بحضرموت بأن فترة التنفيذ للمشروع ثلاثة أشهر بدأت منذ تاريخ 27 فبراير 2022 م حين تم تسليم المشروع للمقاول المختص. وشكر بارفعة معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس أدارة صندوق صيانة الطرق والجسور لكل ما قدموه من جهود وتسهيلات في انجاز كافة المعاملات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسر الصيني عبر المؤسسة العامة للطرق والجسور. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. استمرار العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسر الصيني بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.