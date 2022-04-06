شكرا لبحثكم عن خبر الماس يلتقي بمدير مديرية دار سعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن صباح هذا اليوم بمدير مديرية دار سعد الاستاذ عبود ناجي حسين الحالمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من المشاريع الجاري تمويلها من قبل الصندوق وتنفيذها عبر المؤسسة العامة للطرق والجسور في محافظة عدن، بإلإضافة الى جملة من مشاريع التدخل الطارئ الجاري اعدادها ومنها اعادة تاهيل الطبقة الاسفلتية لجولة الكراع.

وبدوره ثمن مدير عام مديرية دار سعد بالجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن بشكل عام ومديرية دار سعد بشكل خاص.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.