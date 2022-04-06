إب.. مليشيا الحوثي تحجز منزل وأملاك والد مسؤول في وزارة الإعلام

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، على حجز منزل وممتلكات والد مسؤول في وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن المليشيا الحوثي قامت بحجز أملاك والد رئيس قطاع إذاعة صنعاء الحكومية صلاح القادري، بمحافظة إب، في مقدمة للاستيلاء عليها.

من جانبه كشف صلاح القادري، اليوم الأربعاء، عن مساعٍ حوثية لمصادرة منزل وأملاك والده المتوفي منذ قبل 19 عاماً.



وأضاف في تغريدة على تويتر، أن المنزل والأملاك التي تحاول المليشيا الاستحواذ عليها تعود لوالده وليست ملكاً له.



يذكر بأن المليشيا كانت قد نهبت منزله القادري وفجّرته واستحوذت على كل مايملك في العام 2015م، بعد مواجهات مسلحة دارت بين الجانبين بمنطقة وارف التابعة لمديرية جبلة جنوب غرب محافظة إب.



وخلال الأسابيع الأخيرة، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية حملة مصادرات واسعة لمنازل وأملاك معارضين للانقلاب في المحافظة.

