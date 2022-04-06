شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنيخر: مشاورات الرياض تعزز فرص السلام في اليمن ولن تكون بديلاً لأي مرجعيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن سرحان المنيخر "أن المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، تعزز فرص السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن".



وأضاف المنيخر في مؤتمر صحافي عقده، امس، في المركز الإعلامي في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "أن المشاورات ليست بديلاً عن أي مرجعيات أو مفاوضات تقودها الأمم المتحدة".

واشار الى إن الوفاق هو عنوان المشاورات، وأن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل..موضحاً بأن جميع المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول..لافتا إلى أن هدف المشاورات توحيد الجهود ولم شمل اليمنيين.