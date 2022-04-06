شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث في السعودية.. “شاهد” اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى..المفاجأة فيما قالته وزارة الداخلية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، المقدم زيد محمد الدباش، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة

ولم تعرف حتى الآن دوافع مطلقي النار في الحادث، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن إطلاق النار يعود إلى خلافات شخصية بين مرتكبي الحادث.