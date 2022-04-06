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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي الـ 11 لجراحة القلب بـ 17 عملية جراحية في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي الـ 11 ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 5 عمليات قلب مفتوح، و 12 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في اليمن.