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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي الـ 11 لجراحة القلب بـ 17 عملية جراحية في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي الـ 11 ضمن برنامج "نبض " التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

 

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 5 عمليات قلب مفتوح، و 12 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح.

 

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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