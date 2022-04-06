مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي الـ 11 لجراحة القلب بـ 17 عملية جراحية في المكلا

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في اليمن.

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي الـ 11 ضمن برنامج "نبض السعودية " التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

محمد يوسف

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