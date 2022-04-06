تقرير حقوقي: الغام الحوثي قتلت واصابة اكثر من 6 الف مدنيا منذ انقلابها على الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حقوقي أن الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية تسببت في مقتل 2818 مدنيا و اصابة 3655 اخرين خلال الفترة من أبريل 2014م وحتى مارس 2022م في 17 محافظة.



وذكر التقرير الصادر عن 9 منظمات حقوقية وإنسانية عاملة بمحافظة مأرب بالتنسيق مع مكتبي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام تحت عنوان (الألغام كابوس يطارد اليمنيين تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان الغام الحوثي تسببت في تضرر 5 الف و 596 منشأة عامة وخاصة جزئي وكلي.

وأشار التقرير الى أن فرق الرصد الميدانية وثقت 12 ألف انتهاكاً تنوعت بين القتل والإصابة وأضرار بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.. موضحاً ان محافظة تعز تصدرت في عدد الانتهاكات بإجمالي ألفين (243) انتهاكا منها سقوط (549) قتيلا تلتها محافظة الحديدة بإجمالي ألف و(716) انتهاكاً تمثلت في سقوط (479) قتيلاً ، وجاءت محافظة مأرب ثالثاً بإجمالي ألف و(345) انتهاكاً بلغت حالات القتل بسبب الألغام والعبوات التي زرعتها المليشيا الحوثية (272) مدنياً ثم محافظة البيضاء بألف و(152) انتهاكاً منها سقوط (216) قتيلا وتلتها بالترتيب محافظات الجوف،عدن،لحج،الضالع،حجة،صنعاء وشبوة بالاضافة إلى محافظات أبين،وأمانة العاصمة،إب،صعدة،ذمار وعمران.

ولفت التقرير الى ان المليشيات الانقلابية انفردت بزراعة الألغام الأرضية والبحرية والعبوات الناسفة بكل أشكالها وأحجامها على نطاق واسع من المناطق التي اجتاحتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم .

وأكد أن مثل هذا الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن قائمة الاٍرهاب والجرائم ضد الانسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وعبر كلاً من مدير عام مكتب حقوق الإنسان عبدربه جديع ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي عن إدانتهما واستنكارهما للجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مستهدفةً المدنيين بزراعتها للألغام داخل الأحياء السكنية والطرق والشوارع والأسواق التي يرتادها الجميع بدون استثناء..مبديين استغرابهما من دعم المنظمات الدولية للمليشيات الحوثية بالاموال الطائلة والمركبات والأجهزة والمعدات تحت مسمى التوعية بمخاطر الألغام في المحافظات التي يسيطرون عليها بينما تعد المليشيات الحوثية هي المنظمة الإرهابية الأكثر زراعة للألغام .