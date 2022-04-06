رئيس مجلس الشورى يبحث مع السفير البريطاني آفاق تحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، آفاق تحقيق السلام في بلادنا في ضل المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجيفي العاصمة السعودية الرياض.



وأكد الدكتور بن دغر، على ضرورة المضي قدماً في توحيد كافة القوى الوطنية والمكونات اليمنية تحت إطار الشرعية الدستورية، وبما يمنع تقسيم اليمن، وينهي التمرد والإنقلاب الذي تدعمه إيران في بلادنا.. مشيرًا إنه إذا استمر النفوذ خارج اطار الشرعية ستنقسم اليمن الى سلطات وسيؤثر ذلك على اليمن ودول الجوار والأمن الدولي.

وأشار الدكتور بن دغر، الى أن مليشيات الحوثي الانقلابية لن تحكم اليمن بمشروعها السلالي العنصري.. موكدًا بانها ترتكب مزيد من الجرائم بحق ابناء الشعبي اليمن، وتفرض حصار على مدينة تعز، وتغلق كافة الطرق المؤدية إليها، بالاضافة الى استمرارها بقصف الاحياء السكنية وترويع المواطنين والنازحين بمحافظة مأرب في محاولة منها للسيطرة على المدينة..منوها بان المليشيات لازالت مستمرة في تهديد دول الجوار المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بارسالها الصورايخ والطائرات المسيرة على المنشات المدنية ومصادر الطاقة.

واشاد الدكتور بن دغر، بدور وجهود المملكة المتحدة وموقفها الثابت في دعم الشرعية الدستورية، وسعيها الدائم لحل الازمة اليمنية وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة، والعودة الى طاولة المفاوضات.. مطالبا المزيد من الضغظ البريطاني والدولي على الحوثيين لإحترام الهدنة ووقف دائم لاطلاق النار والعودة للحوار.

من جانبه أكد السفير البريطاني حرص بلاده على وحدة وأمن و استقرار اليمن واقامة علاقات افضل مع اليمن.. منوهاً بأن الحوار والخطوات التي تتم في المشاورات اليمنية-اليمنية تبعث التفاؤل للوصول إلى توافق بين جميع الاطراف يفضي الى حل للازمة اليمنية..مجددا إستمرار بريطانيا بدعم جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد صفوف الشعب اليمني لمواجهة الإنقلاب وتحقيق السلام.

حضور اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى المهندس وحي امان، وعضوي المجلس مصلح الاثلة ومحمد باشماخ والامين العام للمجلس الدكتور عبده مغلس.