شكرا لبحثكم عن خبر بعد نجاح خيمة المواد الغذائية..المؤسسة الاقتصادية تعتزم أقامة خيمة رمضانية لبيع الملابس بسعار مناسبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صالح العبيدي/ تعزم المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن، اقامة الخيمة الرمضانية لبيع ملابس العيد للمواطنين باسعار تتوافق مع أوضاعهم، بعد نجاح خيمة المواد الغذائية. واشار مدير المؤسسة الاقتصادية بعدن أنور العمري سنقيم خيمة خاصة في الملابس باسعار تتوافق مع ابناء عدن وبجوده محترمه. ودعا العمري: الراغبين من تجار الملابس بالاسعار المخفضة التقدم لإدارة المؤسسة بعروضهم.

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