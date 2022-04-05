شمسان يناقش مع المبعوث السويدي جهود فك حصار تعز ضمن الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، امس مع المبعوث الخاص لمملكة السويد إلى اليمن بيتر سيمنبي، الجهود المبذولة في إطار الهدنة التي أعلنها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبيرج، والمتضمنة فك الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر أمام المواطنين في تعز.



وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة حاليا في الرياض، بدعوة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكيد على أهمية الهدنة ووقف إطلاق النار في التخفيف من معاناة المواطنين بسبب الحرب المستمرة منذ سبعة سنوات.

وأكد المحافظ شمسان، استعداد السلطة المحلية في تعز لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمساهمة بإنجاح الهدنة وإنهاء الحصار الخانق على تعز ذات الكثافة السكانية الكبيرة، انطلاقا من حرص الحكومة على فك الحصار عن تعز وسكانها.

من جانبه أكد المبعوث السويدي، أهمية قضايا وهموم محافظة تعز ضمن أي عملية سلام .. لافتا إلى بذل الجهود لاستيعاب الأولويات الإنسانية في تعز ضمن الهدنة وخطط السلام القادمة.