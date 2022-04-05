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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امين محلي ابين يطلع على سير اعمال تركيب مصنع اسطوانات الغاز بزنجبار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
اطلع الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، على سير اعمال تركيب وتجهيز مصنع تعبئة اسطوانات غاز الاكسجين بمديرية زنجبار بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية.
واشاد الحامد، بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بالمديرية.
وسيعمل المصنع على تعبئة ١٠٠ اسطوانة غاز اوكسجين يوميا وستغطي احتياج مركز العزل الصحي بزنجبار ومستشفى زنجبار و المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى محافظة أبين واهمها مستشفى الرازي.