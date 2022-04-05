امين محلي ابين يطلع على سير اعمال تركيب مصنع اسطوانات الغاز بزنجبار

وسيعمل المصنع على تعبئة ١٠٠ اسطوانة غاز اوكسجين يوميا وستغطي احتياج مركز العزل الصحي بزنجبار ومستشفى زنجبار و المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى محافظة أبين واهمها مستشفى الرازي.

اطلع الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، على سير اعمال تركيب وتجهيز مصنع تعبئة اسطوانات غاز الاكسجين بمديرية زنجبار بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية.

محمد يوسف

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