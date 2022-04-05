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امين محلي ابين يطلع على سير اعمال تركيب مصنع اسطوانات الغاز بزنجبار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

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اطلع الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، على سير اعمال تركيب وتجهيز مصنع تعبئة اسطوانات غاز الاكسجين بمديرية زنجبار بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية.

 

واشاد الحامد، بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بالمديرية.

 

وسيعمل المصنع على تعبئة ١٠٠ اسطوانة غاز اوكسجين يوميا وستغطي احتياج مركز العزل الصحي بزنجبار ومستشفى زنجبار و المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى محافظة أبين واهمها مستشفى الرازي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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