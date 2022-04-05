اليابان ترحب بإعلان المبعوث الأممي هدنة لشهرين في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت الحكومة اليابانية، ببدء نفاذ اتفاق الهدنة لمدة شهرين في اليمن بوساطة من الأمم المتحدة.

وثمن الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية أونو هيكاريكو في بيان، جهود الوساطة التي قام بها المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانز جروندبرغ، من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن ، بما في ذلك هذا الاتفاق والمشاورات السياسية الأخيرة.

وقال البيان " تأمل حكومة اليابان بشدة أن تستمر اتفاقية الهدنة هذه في احترام جميع الأطراف المعنية ، وتحقيق استيراد الوقود وتجديد الرحلات الجوية التجارية ، وإحراز تقدم في الحوار نحو تحقيق حل سياسي للوضع في اليمن".

واضاف "تعمل حكومة اليابان بنشاط على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن وتظل ملتزمة بمواصلة بذل الجهود ، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبلدان المعنية ، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".