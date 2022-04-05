شكرا لبحثكم عن خبر ناشطون ينددون بممارسات السلطة المحلية ضد الشركات الاستثمارية المهرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ندد ناشطين مهريين تجاهل السلطة المحلية في المحافظة بدفع مستحقات الشركات الإستثمارية بعد تنفيذ المشاريع وفقا للعقود المبرمة بينها وبين السلطة المحلية على رأسها شركة بن السنخ للاستثمار.

معبرين عن سخطهم من تصرفات السلطة المتمثلة بالمحافظ بن ياسر تجاه الشركات الاستثمارية من ابناء المهرة.

مطالبين المحافظ محمد علي ياسر سرعة التجاوب مع مطالب شركة بن السنح.

كتب علي عمر العقربي في تغريدة على تويتر، أصبحنا نسمع صيحات تتعالى وشكاوى تتوالى من المقاولين قدموا أموالهم ونفذوا مشاريع في عدة مجالات تنموية بموجب عقود ابرمتها معهم السلطات وشروط وثقتها الاتفاقات.

وختتم تغريدته بقوله: شركة بن السنح أنجزت ما عليها ولم تنجز الحكومة ما عليها.

وتساءل أحمد إسماعيل: هل يرضيكم أن يذكر عهدكم في المهرة بالظلم والإجحاف؟

ثم اتبع منشورة على صفحته بموقع فيسبوك : العدل صفة أساسية لا بدّ أن تتوفر في شخصية الحاكم الناجح، وبدونها سيكونالفشل هو مصير المحتوم لكل من تولى من أمر الأمة شيئاً..

وأضاف: شركة بن السنح للتجارة والاستثمار اسم اقترن بأسرة عريقة عرفت بين الجميع بالصدق والأمانة والطيب والكرم والشهامة.. تشكو ظلم السلطة وتجاهل مسؤوليتها.. لماذا؟

وطالب أحمد إسماعيل السلطات المحلية في المهرة بالعدل فإن الظلم وانعدام المساواة يفتح أبواب الفوضى والشقاق ويؤدي لنتائج لا تحمد عقباها.

وقال المهري بوعباس المهري أننا لا نحب الظلم وعلى المحافظ محمد علي ياسر أن يكون عادل بين كل المقاولين في المحافظة ودفع مستحقات شركة بن السنخ.

وناشد سالم محمد المهري: السلطات المحلية في محافظة المهرة بالاهتمام بشركة بن السنح للاستثمار ودفع مستحقاتها المالية.

واستطرد قائلاً شركة السنخ تعتبر من أفضل الشركات في محافظة المهرة لتميزها بالصدق والأمانة والإخلاص ولها إسهامات بارزة في دعم المشاريع الخيرية.

وفي نهاية الشهر المنصرم اصدرت شركة بن السنح للتجارة والاستثمار بيان لرأي العام عبرت فيه عن استنكارها لممارسات السلطة المحلية في تجاهلها لدفع مستحقات الشركة بعد تنفيذ المشاريع وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين.