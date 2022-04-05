رئيس مجلس الشورى يستقبل المبعوث الامريكي الى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أستقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، امس مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندر كينغ، والقائمة باعمال السفارة الإمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي.



و خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله ابوالغيث، وعضو المجلس عبدالخالق عبدالمجيد، والامين العام الدكتور عبده مغلس والامين العام المساعد عزالدين العنسي، تم مناقشة مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية ومستجدات العملية السياسية والجهود الرامية لإحلال السلام، والدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية-يمنية.

وثمن بن دغر مواقف الولايات المتحدة تجاه اليمن وازمته الراهنة.. مطالبا ببذل مزيد من الجهد الدولي للضغط على مليشيات الحوثي للإنصياع لعملية السلام والمشاركة في مباحثات تفضي الى وقف دائم لإطلاق النار

واشار الى ان الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تمد يدها للسلام وتطلبه دوما، الا ان مليشيات الحوثي ترفضه وتحشد للقتال، وتجند الاطفال لخدمة مشروعها السلالي الطائفي المدعوم من إيران.

وأكد الدكتور بن دغر، حرص الشرعية على احلال السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث وانهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ورفع المعاناة التي فرضتها المليشيات الحوثية على ابناء الشعب اليمني..مشيرا الى وعي متزايد لدى الغالبية الساحقة من ابناء الشعب اليمني بالجمهورية والوحدة دولة اتحادية.. مثمنا دور الاشقاء في دول الخليج في دعم الشعب السمني والوقوف الى جانبه ودعم استقراره والمساهمة في اعادة بنائه.

كما رحب الدكتور بن دغر، بالهدنة الإنسانية التي اعلنتها الأمم المتحدة.. مطالبا مليشيا الحوثي الالتزام بها.. متمنيا ان تؤدي هذه الهدنة الى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة الى طاولة المفاوضات وإحلال السلام ورفع المعاناة عن ابناء الشعب اليمني.

من جانبه جدد المبعوث الإمريكي الخاص لليمن دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وانهاء الحرب واحلال السلام.. مشيرا الى ان الرئيس بايدن وضع الملف اليمن على راس أولوياته.. مرحبا بالمشاورات اليمنية-اليمنية التي دعا اليها مجلس التعاون الخليجي، واعلان الأمم المتحدة للهدنة الانسانية.