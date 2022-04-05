رئيس الوزراء يشيد بالترتيبات والتنظيم المتميز للمشاورات اليمنية - اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالترتيبات والتنظيم المتميز للمشاورات اليمنية- اليمنية والمنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية ودعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وثمن الدكتور معين عبدالملك، لدى زيارته مقر الأمانة لمجلس التعاون، الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المجلس وكوادره وجميع العاملين فيه لتسيير اعمال المشاورات وتهيئة الأجواء اللازمة لنجاحها.

والتقى رئيس الوزراء ومعه أعضاء حكومة الكفاءات امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، إضافة الى سير المشاورات اليمنية – اليمنية.

ورحب امين عام مجلس التعاون برئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ومشاركتهم في هذه المشاورات باطلاع المشاركين في المحاور المختلفة على رؤية الحكومة وجهودها والتحديات التي تواجهها.. مؤكدا أهمية المشاورات اليمنية – اليمنية، والتي تعكس حرصا خليجيا وإقليميا ودوليا والبناء على مخرجاتها لدعم استقرار اليمن وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع ودفع المجالات التنموية والإغاثية و الإقتصادية وفقا لتطلعات أبناء الشعب اليمني.

كما شدد على اهمية الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.