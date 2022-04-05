شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تؤكد أنها ملتزمة بالدفاع عن الحلفاء في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الإثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائها الآخرين في منطقة الخليج الذين يواجهون تهديدات من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك على خلفية الهدنة الهشة التي تشهدها حرب اليمن، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.



وقال ليندركينغ لتلفزيون بلومبرغ:" قدمت الولايات المتحدة تأكيدات قوية للغاية، مدعومة بمبيعات عسكرية دفاعية مناسبة، وينبغي أن يمثل ذلك رادعاً قوياً للهجمات المتزايدة من اليمن".

وجاءت تصريحات ليندركينغ في الوقت الذي تواصلت فيه اجتماعات المشاورات اليمنية-اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.