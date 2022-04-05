شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينتزع 1,353 لغما حوثيا في الأسبوع الأخير من مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، 1,353 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن.



وأوضح المشروع في بيان صادر عنه، أن الألغام التي تم نزعها تشمل11 لغمًا مضادًا للأفراد، و 552 لغمًا مضادًا للدبابات، و 784 ذخيرة غير متفجرة، و 6 عبوات ناسفة .. لافتا إلى ارتفاع عدد الألغام التي نُزعت خلال الشهر الماضي إلى 6.748 لغمًا.

وبلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 329 ألفًا و 537 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.