"الإتفاق بعيد المنال".. كيف يمكن خلق مساحة لمحادثات سلام مستقبلية في اليمن بعد الهدنة المُعلنة؟

المنامة - ياسر ابراهيم - في الساعة 7 مساءً، بالتوقيت المحلي 2 أبريل/ نيسان، دخل وقف إطلاق النار في اليمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ في جميع انحاء البلاد، بدأ وقف إطلاق النار، أو "الهدنة" كما تسميه الأمم المتحدة - وهذا ربما يشير إلى الأسس الهشة للاتفاق - في اليوم الأول من شهر رمضان ومن المقرر أن يستمر لفترة أولية مدتها شهرين.



وقال تقرير أمريكي "ليس من المستغرب أن تكون هناك بالفعل تقارير متفرقة عن انتهاكات، معظمها في مأرب، والتي بقيت هدفًا لهجوم الحوثيين لفترة طويلة، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الانتهاكات في الأيام المقبلة، ومع ذلك ما يهم هو أن وقف إطلاق النار الأوسع ساري المفعول، على الأقل لبضعة أسابيع".



وفق تقرير معهد دول الخليج في واشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" - "إذا استمر وقف إطلاق النار، فيمكن أن يخلق مساحة لمحادثات السلام المستقبلية بطريقتين، الأولى والأكثر وضوحًا هو أن تستخدمه الأطراف المحلية والأجنبية في النزاع كخطوة أولى لصياغة سلام شامل، لكن هذا غير محتمل. المسار الثاني سيكون إعادة توحيد للتحالف المناهض للحوثيين بصورة أكثر تواضعا، لكن حتى ذلك سيكون صعبًا".



وأشار التقرير - الذي كتبه غريغوري دي جونسن وهو عضو سابق في فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن - إلى أنه "من المحتمل أن يكون التوصل إلى اتفاق في اليمن بعيد المنال، لكن الإيجابي أن بعض الأطراف على الأقل بدأت في التحدث والاستماع التوصل إلى حل وسط ببطء شديد".



وصادف 25 مارس/ آذار مضي سبع سنوات على بدء التدخل بقيادة السعودية في اليمن، وأحد الأسباب العديدة لاستمرار الصراع لفترة طويلة هو أن الأطراف المتحاربة تعاملت مع محادثات السلام على أنها فرصة لكسب أفضلية على الأرض أكثر من كونها فرصة لإنهاء القتال.





في عام 2016، وهي آخر مرة تم فيها وقف إطلاق النار ومحادثات السلام في جميع أنحاء البلاد، قوض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المحادثات قبل أن تبدأ بإقالة نائب الرئيس خالد بحاح واستبداله بعلي محسن الأحمر، استخدم هادي الذي كان قلقًا من احتمال استبداله كرئيس خلال المحادثات، علي محسن كحماية، معتقدًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يفضلون السماح له بالبقاء في السلطة بدلاً من رؤية علي محسن، رئيسًا الذي هو أيضاً غير مقرب من الحوثيين، الذين ألقوا باللوم عليه في الكثير من الدمار في حروب صعدة من 2004 إلى 2010، والنتيجة: احتفظ هادي بوظيفته، وكما كان متوقعًا، لم تسفر المحادثات عن أي تقدم .



في عام 2018، خلال محادثات ستوكهولم، استخدم الحوثيون عملية متسرعة واتفاقيات سيئة الصياغة لصالحهم، في ذلك الوقت كانت القوات السعودية والإماراتية والموالية لهادي تضغط على الحوثيين في الحديدة، الميناء الرئيسي للجماعة، دعا مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن آنذاك، إلى تجنب الصراع داخل المدينة، وبدعم قوي من الولايات المتحدة وأوروبا، دعا إلى الاجتماع مع ممثلين عن حكومتي الحوثيين وهادي في ستوكهولم.



استقر الطرفان على اتفاق الحديدة، الذي دعا إلى "إعادة انتشار متبادل" وكلف "قوات الأمن المحلية" بمسؤولية الحفاظ على الأمن في المدينة، لكن الاتفاق فشل في تحديد تركيبة تلك القوات، نتج عن ذلك تسليم مجموعة من الحوثيين السيطرة على المدينة لمجموعة أخرى.



وقف إطلاق النار الحالي، الذي يتضمن وقف جميع الهجمات الجوية والبرية من اليمن وإليه وإعادة فتح مطار صنعاء جزئيًا، يعاني من أخطاء تحليلية وافتراضات خاطئة مماثلة، على سبيل المثال، قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينغ، لرويترز إن وقف إطلاق النار كان جزئيًا نتيجة استبعاد الحوثيين "لمفهوم النصر العسكري".



تبدو هذه، في أحسن الأحوال، رسائل دبلوماسية مفرطة في التفاؤل، لم يضع الحوثيون فكرة "النصر العسكري" جانباً، إن لم يكن لسبب آخر، فإدراك أنهم لا يستطيعون البقاء على المدى الطويل بدون مأرب ومواردها من النفط والغاز، ومن نواحٍ عديدة ساعدت هذه المعركة من أجل موارد اليمن المحدودة في إشعال الصراع الأولي عندما أدرك الحوثيون أنه بموجب خطة هادي الفيدرالية لعام 2014، والتي كانت ستقسم اليمن إلى ست مناطق تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير، سيتم عزلهم عن جزء كبير من عائدات النفط والغاز اليمنية.





ووفق المعهد الأمريكي "فإن الحوثيين يتذكرون هذا، وهو سبب تركيزهم الشديد على مأرب في السنوات الأخيرة".



ومع ذلك هناك جوانب جديرة بالاهتمام، حيث لأول مرة وفي حرب حافظت فيها جميع الأطراف على مزاعم متشددة، كان هناك بعض التنازلات، أراد الحوثيون فتح مطار صنعاء دون قيد أو شرط، لقد حصلوا على رحلتين أسبوعيتين إلى القاهرة وعمان، كما حصلوا على تصريح لسفن الوقود بدخول الحديدة، ذلك ليس كثيراً لكنه قد يكون بداية.



لكن حتى لو انهار وقف إطلاق النار في الأسبوع الأول، فربما يكون قد فتح مساحة كافية لإنجازات أكثر تواضعا.



تستضيف السعودية حاليا مباحثات لمجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن مع عدد من الأطراف اليمنية، دعا مجلس التعاون الخليجي الحوثيين، الذين اقترحوا الاجتماع خارج المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، الدولتين المتورطتين بشكل مباشر في الحرب في اليمن، وعندما رفضت السعودية نقل مكان المحادثات، رفض الحوثيون الدعوة، ومع ذلك ما تزال هناك فرصة لتحقيق اختراق.



وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انقسم التحالف المناهض للحوثيين إلى معسكرات متنافسة كانت في بعض الأحيان أكثر اهتمامًا بالقتال فيما بينها أكثر من محاربة الحوثيين، إن ترقيع بعض هذه الاختلافات سيستغرق شوطًا طويلاً لإعادة تشكيل جبهة مشتركة.



على مدى الأيام القليلة الماضية، كان اليمنيون يتكهنون بشغف حول اجتماع مثل هؤلاء المتنافسين في الرياض: التقط رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي صورة مع أحمد العيسي، رجل الأعمال الثري وحليف هادي، وحميد الأحمر وطارق صالح، اللذان حارب أحدهما الآخر ذات مرة، استقبل كل منهما الآخر بحرارة.



ربما يعني ذلك فقط ما كان صحيحًا دائمًا في اليمن: إن جعل الناس في غرفة للتحدث مع بعضهم البعض ليس هو الجزء الصعب، ما يمثل تحديًا هو جعلهم يوافقون على الاتفاقية ثم ينفذونها، بحسب المعهد الأمريكي.