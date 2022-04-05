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شاهد.. سما المصري تستعرض مفاتنها: كله طبيعي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كله طبيعي .. شاهد تستعرض مفاتنها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو جديد لها أثناء تواجدها في شرم الشيخ وذلك على حسابها على انستغرام.

وظهرت سما المصري في الفيديو أثناء تسلقها احد الجبال في شرم الشيخ بينما كان يسير امامها مرشد وخلفها المصور.

وكعادتها فقد عمدت سما المصري الى ابراز مفاتنها بشكل فاضح حيث تعمدت الاشارة الى مؤخرتها قائلة: “والله كل حاجة طبيعي اقسم بالله ما صناعي”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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