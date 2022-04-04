تعز.. تنديد واسع بـ "إنتقائية" الأمم المتحدة ومطالبات بفتح الطرق ومطار المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفّذ عشرات الناشطين في محافظة تعز، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بفك الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدينة منذ 7 سنوات، فيما نددت الأحزاب السياسية بسياسة الكيل بمكيالين للمبعوث الأممي "هانس غروندبرغ" في الملف الإنساني.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "لا انتقائية في الملف الإنساني وما تمارسه الأمم المتحدة من تجاهل لحصار تعز خذلان فاق كل التصورات" و"حصار تعز جريمة حوثية وتواطؤ أممي وخذلان حكومي مستمر".



واعتبر المشاركون حصار تعز بأنه "جريمة إنسانية ويعكس بلوغ الخذلان الحكومي والتواطؤ الأممي".



وندد المحتجون في الوقفة التي دعا لها تحالف شباب الأحزاب السياسية، بالتخاذل الحكومي والتجاهل الأممي وتغييب معاناة محافظة تعز والملايين من أبنائها في اتفاقية الهدنة المعلنة.



والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، ودخلت مساء السبت حيز التنفيذ.



وقال بيان الوقفة الاحتجاجية، إنه "وقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والعسكرية في اليمن والتي كان آخرها إعلان هدنة لمدة شهرين برعاية أممية سيتم بموجبها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بينما تم تهميش قضية حصار مدينة تعز وتأجيل فتح الطرقات الرئيسية أمام المرضى والمسافرين بشكل فاضح ومخزي".



وأضاف البيان "إنه من المؤسف أن يتخلى الجميع عن مسؤولياته تجاه معاناة ملايين السكان من أبناء محافظة تعز القابعين تحت وطأة الحصار وما نتج عنه من مفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي".



كما ندد البيان بتصدر الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمبعوث الأممي، هذا الموقف المتخاذل والمخزي والمتنافي مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.



وطالب البيان الجهات المعنية والهيئات الأممية وصناع القرار بالشأن اليمني، إلزام مليشيا الحوثي رفع الحصار عن تعز وفتح المعابر والطرقات الرئيسية من وإلى المدينة وإزالة شبكات الألغام الحوثية منها، وفي مقدمتها منفذ جولة القصر، ومنفذ غراب، ومنفذ كَرِش.





وفي بيان منفصل، دعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعز، المجتمع الدولي إلى النظر إلى معاناة تعز وكافة اليمنيين بسبب مليشيا الحوثي من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

وقالت الأحزاب والمنظمات في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، "نرفض أن تكون معاناة تعز مجرد مسمى لتمرير قرارات تصب في مصلحة مليشيا الحوثي، دون أن ينظر إلى قضايا تعز بأدنى شيء".



ودعا البيان مؤتمر التشاور المنعقد في الرياض إلى أن يكون له موقفا عاجلا تجاه هذا الانحياز لجماعة إرهابية على حساب معاناة شعب وقضاياه.



ورحب بالهدنة الأممية وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين بلا استثناء، مطالبًا بالتنفيذ المتزامن لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق، وبين فتح مطار صنعاء.



كما دعا البيان إلى فتح مطار تعز وفتح الطريق الرابط بين المحافظة والراهدة وعدن أمام تنقلات المواطنين.



وطالب المشاركين بمشاورات الرياض التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي إلى إيلاء الحالة الاقتصادية القدر الكافي من الاهتمام، ولما يخفف من معاناة الناس وتحسين وضعهم المعيشي.



وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه كل أسبوع.



وتنص الهدنة، وفق الأمم المتحدة، على "وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده بالإضافة إلى دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة (غرب) وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا بالمنطقة، إضافة لفتح الطرق بتعز (جنوب غرب) والمحافظات الأخرى".



نص بيان الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بتعز:

نهنئ شعبنا اليمني العظيم بحلول شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا و اليمنيون يعيشون حربا في أكثر من جبهة، وفي أكثر من ميدان، حيث جرّ انقلاب 21 سبتمبر المشؤوم الويلات وسائر النكبات ، على اليمن واليمنيين، فقد فتح ذلك الانقلاب الأسود الباب على مصراعيه للمشروع الفارسي الذي راح يضاعف من دعمه لمليشيا الكهنوت الحوثية التي ارتهنت كليا لإيران وأشعلت الحرب على اليمنيين في معظم أنحاء البلاد.



فكانت هذه الجبهة العسكرية التي وجد اليمنيون فيها أنفسهم وجها لوجه في حرب ضروس فرضتها مليشيا الحوثي التي استولت بخلفية غادرة على معسكرت الدولة في ذلك الانقلاب، بالإضافة إلى ما تقدمه إيران من دعم عسكري مستمر، يستهدف اليمن وكل دول الجزيرة والخليج، بل والوطن العربي كله.



و منذ أكثر من سبع سنوات و مليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران تحاصر تعز أمام صمت مريب من المجتمع الدولي تجاه هذا الحصار الظالم على أبناء المحافظة، و هو الحصار الذي حول أحياءها السكنية إلى هدف دائم للقصف العشوائي، يذهب ضحيته الأطفال والنساء .



و اليوم يتحدث المبعوث الأممي جروندنبرغ عن هدنة لمدة شهرين، و نحن هنا في تعز إذ نرحب بإعلان الهدنة و بإطلاق كافة الأسرى و المختطفين بلا استثناء .. فإننا نستنكر طريقة الكيل بمكيالين، ففي حين يدعو إعلان الأمم المتحدة إلى فتح فوري لمطار صنعاء و ميناء الحديدة، فإنه يرجئ فك حصار تعز و فتح الطرق إلى وقت تلتقي فيه الشرعية مع مليشيا الحوثي الإرهابية لمناقشة فك الحصار و فتح الطرق.

و إن الأحزاب و المكونات المدنية و الشبابية الموقعة على هذا البيان ليأسفون كل الأسف من الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع معاناة تعز و حصارها من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، حيث لا تحضر تعز في اهتمام الأمم المتحدة إلا كغطاء لتمرير قضايا تخدم جماعة الحوثي فقط، فيكتفى بإعطاء تعز مجرد الوعود السرابية التي لا يتحقق منها شيئ كما كان الحال في اتفاق استكهولم السيء الصيت.

إن أبناء محافظة تعز يشجبون و يستنكرون هذه الطريقة في التعامل مع معاناتها التي تسوف فيها الأمم المتحدة و تسارع إلى التنفيذ الفوري فيما يخص مليشيا الحوثي .



و أمام هذا التجاهل المريب لمعاناة تعز فإننا نستلفت الجميع إلى الآتي :



1) ندعو المجتمع الدولي الذي يتحدث عن احترام اللوائح و القوانين الدولية إلى النظر إلى معاناة تعز وكافة اليمنيين بسبب مليشيا الحوثي من خلال تطبيق عادل لهذه اللوائح و القوانين، و تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.



2) نرفض أن تكون معاناة تعز مجرد مسمى لتمرير قرارات تصب في مصلحة مليشيا الحوثي ، دون أن ينظر إلى قضايا تعز بأدنى شيئ.



3) ندعوا مؤتمر التشاور المنعقد في الرياض إلى أن يكون له موقفا عاجلا تجاه هذا الانحياز لجماعة إرهابية على حساب معاناة شعب و قضاياه.



4) و نحن ندعوا إلى السلام، و نرحب بالهدنة، و إطلاق كافة الأسرى و المختطفين بلا استثناء، إلا أننا نطالب بالتنفيذ المتزامن لفك الحصار عن تعز و فتح الطرق، وبين فتح مطار صنعاء .



5) ندعوا لفتح مطار تعز ، و فتح طريق تعز/ الراهدة/ عدن أمام تنقلات المواطنين.



6) ندعوا كافة القوى السياسية و الاجتماعية و المفكرين و السياسيين و الاعلاميين و كل فئات المجتمع إلى المطالبة بالتنفيذ المتزامن لفك الحصار عن تعز و فتح مطار صنعاء.



7) نقدر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دوره المساعد والداعم للشعب اليمني، كما ندعوهم و كل الأشقاء لمد يد العون والمساندة الاقتصادية ، خاصة واليمن تقف في وجه المشروع الفارسي الذي يستهدف الأمن القومي العربي بأكمله.



8 ) كما نود أن نؤكد هنا إلى دعوة المشاركين بمشاورات الرياض التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي إلى إيلاء الحالة الاقتصادية القدر الكافي من الاهتمام، ولما يخفف من معاناة الناس و تحسين وضعهم المعيشي، مع تمنياتنا أن يخرج التشاور بنتائج تحقق أهدف اليمن و اليمنيين.

صادر عن /

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

إتحاد الرشاد اليمني

حزب البعث العربي الاشتراكي

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

اتحاد القوى الشعبية

العدالة و البناء

رابطة اليمن الاتحادي

رابطة أبناء اليمن(رأي)

ملتقى تعز الجامع

مجلس تنسيق النقابات بمنظمات المجتمع المدني( متين)

تحالف شباب الأحزاب



محافظة تعز في 4 أبريل 2022م.

