حضرموت.. تجدد الاحتجاجات الغاضبة في "المكلا" تنديداً بانقطاع الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - عاود محتجون غاضبون في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت (شرق اليمن)، الليلة الماضية، قطع الشوارع ومنع حركة السير احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء في المدينة.



وقالت مصادر محلية، إن العشرات من المحتجين أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمدينة وأضرموا النيران في الإطارات التالفة، تنديداً باستمرار انقطاع الكهرباء.



كما اقتحم المحتجون مقر إذاعة المكلا وعبثوا بمحتوياتها، حسب المصادر.



وأوضحت المصادرأن قوات أمنية وعسكرية نزلت إلى الشارع وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي في محاولة منها لفض الاحتجاجات، مشيرة إلى سقوط جريح على الأقل في حي السلام.



وتشهد محافظة حضرموت أزمة مستمرة في الكهرباء، زادت من حدتها عمليات احتجاز الوقود المدعوم التي تقوم بها مليشيا الانتقالي المدعوم من الامارات.

