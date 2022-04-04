شكرا لبحثكم عن خبر بدعم ابناء الضالع... الوكيل "محمد سعيد سالم" يدشن مشروع السلة الغذائية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشنت جمعية الضالع الخيرية عصر اليوم الأحد مشروع السلة الغذائية المقدمة من مغتربي الضالع في الولايات المتحدة الأمريكية( ولاية كاليفورنيا ) بحضور وكيل العاصمة عدن أ. محمد سعيدسالم ، في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

والقى في بداية فعالية التدشين الطيار / فضل سالم أسعد رئيس جمعية الضالع الخيرية ، كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين، موضحا بأن المشروع سيستهدف 3100 اسرة ، بمبلغ وقدره 185000000 ريال يمني ، في العاصمة عدن ، لحج ، ابين، والضالع.

وعبر الحاضرون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لرجال الخير والعطاء من ابناء الضالع ، لجهودهم في مساندة الاسر الفقيرة والمحتاجة في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.بدعم ابناء الضالع... الوكيل "محمد سعيد سالم" يدشن مشروع السلة الغذائية بالعاصمة عدن

دشنت جمعية الضالع الخيرية عصر اليوم الأحد مشروع السلة الغذائية المقدمة من مغتربي الضالع في الولايات المتحدة الأمريكية( ولاية كاليفورنيا ) بحضور وكيل العاصمة عدن أ. محمد سعيدسالم ، في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

والقى في بداية فعالية التدشين الطيار / فضل سالم أسعد رئيس جمعية الضالع الخيرية ، كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين، موضحا بأن المشروع سيستهدف 3100 اسرة ، بمبلغ وقدره 185000000 ريال يمني ، في العاصمة عدن ، لحج ، ابين، والضالع.

وعبر الحاضرون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لرجال الخير والعطاء من ابناء الضالع ، لجهودهم في مساندة الاسر الفقيرة والمحتاجة في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.