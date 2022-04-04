وكيل تعز يناقش مع اليونسيف الأوضاع الإنسانية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي امس، مع الممثل المقيم للامم المتحدة للطفولة- اليونسيف فيليب دواميل، الاوضاع الانسانية بالمحافظة.



واستعرض وكيل المحافظة الاوضاع الانسانية وأشكال المعاناة وحرمان المحافظة من ابسط الاحتياجات الانسانية والخدمية نتيجة استمرار الحرب والحصار من قبل المليشيات الحوثية..متمنياً ان تلبي برامج وتدخلات اليونسيف المشاريع المستدامة بالمحافظة في عدد من المجالات ذات الاولوية.

من جهته أكد الممثل المقيم للامم المتحدة للطفولة، أن الزيارة تهدف للنظر للاحتياجات والتحديات التي تواجه المحافظة وامكانية تلبية الخدمات الانسانية وخاصة في الجوانب المتعلقة باحتياجات الطفولة..مشيرا الى أن هناك اولويات في المجال الانساني والدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة ودعمها والاستفادة من الموارد المتاحة وتوظفيها التوظيف الامثل في الاحتياجات ذات الاولية .

واستعرض عدد من مدراء مكاتب الصحة والمياه والتعليم والنظافة، الخطط المتعلقة بالاحتياجات وضرورة التنسيق بين المنظمات والجهات المختصة لترتيب الاولويات وتنفيذ الاحتياجات الملحة.