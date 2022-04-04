رابطة أمهات المختطفين يطالبون بإطلاق سراح جميع المختطفين في سجون الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين الأحد، بإطلاق سراح جميع المختطفين تزامناً مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وإعلان الهدنة في شهر رمضان.



وقالت الرابطة في بيان لها، "منذ إعلان الأطراف اليمنية الموقعة على اتفاق استكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 القاضي بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى جميع الأطراف، وأمهات المختطفين تعيش على أمل تنفيذ هذا الاتفاق بشكل شامل وكامل".

وأضافت، "رغم تنفيذ جزء من هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وتم بموجبه إطلاق سراح العشرات من المختطفين والأسرى وصناعة فرحة لا توصف عمّت بيوت المئات من العائلات والآلاف من أبناء الوطن على أمل المضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين، إلا أن الأطراف ظلت تحتجز المئات لأعوام بلغت السبع سنوات ونصف".

وأفادت الرابطة، بأنها تلقت إعلان الأطراف اليمنية عزمهم إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين وكذلك الأسرى بتفاؤل وأمل كبير، موضحة أن "هذه الخطوة في مسارها الصحيح نحو السلام وإنهاء الحرب".