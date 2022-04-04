وفاة سبعة نازحين إثر إندلاع حريق في مخيم شمال مدينة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي 7 نازحين، الأحد، إثر اندلاع حريق بمخيمهم شمال مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.



وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب في بيان، بـ"اندلاع حريق في مخيم الشبواني بسبب شرت كهربائي".



وأوضح البيان، أن الحريق هو الأكبر من حيث عدد الضحايا، حيث أدى إلى التهام مأوى أسرتين من النازحين وتسبب في وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء، وحالة واحدة في العناية المركزة.



وسبق أن تسببت حرائق مماثلة في المخيمات بسقوط ضحايا من النازحين.



يشار إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر مليوني نازح ومهجر، من المديريات الريفية ومن المحافظات الأخرى، بعد أن شردتهم مليشيات الحوثي الإيرانية من منازلهم.

