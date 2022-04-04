البيضاء.. مقتل امرأة بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي بمديرية "الزاهر"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة يمنية، الأحد، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإيرانية غربي محافظة البيضاء وسط البلاد.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "لغماً أرضياً زرعته ميليشيات الحوثي انفجر، عصر اليوم، في مزرعة المواطن صالح حسين الحميقاني، في منطقة ذي امخشب بمديرية الزاهر".



وأضاف، أن الانفجار أدى إلى مقتل زوجة المواطن الحميقاني، أثناء عودتها إلى منزلها بعد جمعها للأعلاف من المزرعة.

وأفاد المصدر، بأن مليشيات الحوثي تعمل منذ أيام على زراعة ألغام وعبوات ناسفة وتبني تحصينات ومتاريس في مناطق متفرقة بمديرية الزاهر خصوصا المحاذية لمنطقة الحد التابعة لمحافظة لحج.

في سياق متصل، ناشد المرصد اليمني للألغام، الأحد، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام فورا، وذلك بالتزامن مع سريان هدنة لمدة شهرين.



وقال المرصد: "نناشد المبعوث الأممي الضغط على جماعة الحوثي، بتسليم خرائط الألغام فورا، خاصة في المناطق التي يستخدمها المدنيين كالطرق وغيرها، باعتبار هذه الخطوة إنسانية ملحة، ويمكن أن تسهم في وقف النزيف اليومي لحياة المدنيين".



وأسفرت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بكثافة وبطريقة عشوائية بمقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، وفق الحكومة اليمنية.

