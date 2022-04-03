الحكومة تعلن وصول الدفعة الثامنة من المنحة النفطية السعودية إلى عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، وصول الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بوصول 60 ألف طن متري من مادة الديزل إلى ميناء الزيت في عدن، والمقدمة من السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة.



وجدد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، التأكيد على أهمية المنحة النفطية السعودية في المساهمة بتحسين مستوى قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات ولاسيما قطاع الاقتصاد والتخفيف من معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء.



من جانبه قال نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، إن" منحة الوقود ساهمت بإنتاج 2.100 ميجاوات من الطاقة الكهربائية حتى شهر يناير الماضي".



ولفت إلى تنفيذ عدد من إجراءات تحسين وتطوير الأداء التشغيلي بالمنظومة الكهربائية، والذي ساهم بانخفاض الفاقد في الطاقة الكهربائية المنتجة بنسبة 20 بالمائة وبالتالي توفير كميات من الوقود.



وأشار إلى أن المنحة ساهمت ايضا بارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17 بالمائة للعام الماضي 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وكذا ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12 بالمائة ومبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 13 بالمائة وارتفاع ساعات تشغيل الكهرباء.

