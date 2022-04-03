رئيس الوزراء يناقش مع سفير بريطانيا عوامل استمرار الهدنة والترتيبات الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، آخر المستجدات على الساحة الوطنية ، في ضوء التطورات الأخيرة وإعلان الهدنة الأممية لوقف اطلاق النار لمدة شهرين، والتي حظيت بترحيب واسع على المستوى الإقليمي والدولي.



وتطرق اللقاء الى العوامل الضرورية التي تترتب عليها استمرار الهدنة وكافة الترتيبات الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بها، إضافة الى المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب لمساندة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة اليمنيين.

وشدد رئيس الوزراء على ان وقف اطلاق النار هو العنصر الرئيسي في المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة والتي وافقت عليها الحكومة، وما يمكن البناء عليها في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية حتى الوصول الى حل سياسي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث.. لافتا الى ان صمود وقف اطلاق النار يشكل العامل الرئيسي لاستمرارية الهدنة وفتح فرصة جديدة لمسار السلام، وكذلك ضرورة رفع الحصار على مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ سبع سنوات.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حدث هام وجاد ويتيح فرصة لإعادة ترتيب أولويات القوى السياسية بالشراكة مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.. منوها بالنقاشات والحرص الذي تبديه جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لانجاح مشاورات الرياض.

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والتحديات القائمة في مختلف الجوانب وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها وضرورة قيام بريطانيا والمجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للحكومة وتقوية قدرات مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.. مشيدا بالعلاقات الثنائية بين الحكومة والمملكة المتحدة ومواقفها الداعمة لليمن وشعبها وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة.

بدوره جدد السفير البريطاني، التزام بلاده بدعم اليمن والحكومة وستعمل على بذل المزيد من اجل تخصيص دعم اكبر لجهودها من قبل اصدقائها في العالم والمنطقة.. مشيرا الى ان إعلان المبعوث الأممي والاتفاق على هدنة لمدة شهرين تطور مرحب به في بداية شهر رمضان المبارك، واهمية أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الشجاعة المطلوبة للبناء على ذلك والعمل من أجل تحقيق السلام في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.