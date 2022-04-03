شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة يماني تدشن توزيع التمور لذوي الاحتياجات في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / نبيل الجنيد

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، دشنت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية اليوم توزيع التمور لعدد من المراكز والجمعيات المهتمة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بعدن.

وأوضح ضابط المشاريع بمؤسسة يماني" محمد درمان " أن توزيع التمور يشمل العديد من مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وبقية الشرائح المجتمعية المحتاجة في عدن.

واشار إلى هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع المؤسسة الخيرية الرمضانية التي تنفذها المؤسسة تجاه الأسر المحتاجة والفئات والشرائح التي بحاجة إلى المساعدة والاهتمام.

من جهتها أشادت مديرة المجمع المهني لذوي الاحتياجات الخاصة" ليلى باشميلة" بجهود مؤسسة يماني الهادفة إلى دعم وتشجيع مراكز رعاية وتأهيل المعاقين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، مؤكدة أن تنفيذ مثل هذه المشاريع له أثر إيجابي لدى أفراد المجتمع وفي مقدمتهم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وتمنت باشميله من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية إلى تكثيف جهودها الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروف صعبة جدا.