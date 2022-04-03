الأمين العام للجامعة العربية يرحب بالهدنة الإنسانية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها وتدخل حيز التنفيذ اليوم السبت وتستمر شهرين.



وأكد أبو الغيط في بيان أن "الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمي من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات" معربا عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.

وناشد أبو الغيط جميع الأطراف المنخرطة بالنزاع في اليمن "احترام الهدنة الإنسانية وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد وكذا وقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية حتى يحصل الشعب اليمني على فرصة لالتقاط الأنفاس وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عمليها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين".