اخبار الخليج / اخبار اليمن

توزيع مساعدات غذائية لـ 1500 أسرة نازحة بمأرب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات غذائية لـ 1500 أسرة نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى امس بمدينة مأرب توزيع مساعدات غذائية ل 1500 أسرة نازحة مقدمة من منظمة الخير فوندويشن البريطانية في إطار "حملة اليمن يناديكم دعم وإغاثة الشعب اليمني خلال شهر رمضان" عبر منتدى البناء والإغاثة.

وخلال التدشين ثمن مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي هذا الدعم الإنساني من منظمة الخير فاندويشن في هذه الظروف الإستثنائية وتقديم المساعدات الغذائية.. داعيا شركاء العمل الإنساني الى تكثيف تدخلاتهم العاجلة في مجالات الإيواء والغذاء والمياه والصحة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا