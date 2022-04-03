توزيع مساعدات غذائية لـ 1500 أسرة نازحة بمأرب

وخلال التدشين ثمن مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي هذا الدعم الإنساني من منظمة الخير فاندويشن في هذه الظروف الإستثنائية وتقديم المساعدات الغذائية.. داعيا شركاء العمل الإنساني الى تكثيف تدخلاتهم العاجلة في مجالات الإيواء والغذاء والمياه والصحة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012