شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات غذائية لـ 1500 أسرة نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى امس بمدينة مأرب توزيع مساعدات غذائية ل 1500 أسرة نازحة مقدمة من منظمة الخير فوندويشن البريطانية في إطار "حملة اليمن يناديكم دعم وإغاثة الشعب اليمني خلال شهر رمضان" عبر منتدى البناء والإغاثة.
وخلال التدشين ثمن مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة عبدالحكيم القيسي هذا الدعم الإنساني من منظمة الخير فاندويشن في هذه الظروف الإستثنائية وتقديم المساعدات الغذائية.. داعيا شركاء العمل الإنساني الى تكثيف تدخلاتهم العاجلة في مجالات الإيواء والغذاء والمياه والصحة.