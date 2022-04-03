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قوات الجيش تصد هجومين لمليشيا الحوثي في مأرب وتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

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أحبطت قوات الجيش، مساء امس، هجوما لمليشيا الحوثي الإيرانية، غرب محافظة مأرب.

 

مصدر ميداني أكد لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أجبرت مجاميع المليشيا الحوثية على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

 

في السياق، صدت قوات الجيش، خلال الساعات الماضية، هجمات لمليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية والشرقية والغربية لمدينة تعز.

 

وتكبّدت المليشيا الحوثي، خلال هجماتها الفاشلة خسائر في الأرواح والعتاد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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