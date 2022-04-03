شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تصد هجومين لمليشيا الحوثي في مأرب وتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أحبطت قوات الجيش، مساء امس، هجوما لمليشيا الحوثي الإيرانية، غرب محافظة مأرب.



مصدر ميداني أكد لـ "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أجبرت مجاميع المليشيا الحوثية على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في السياق، صدت قوات الجيش، خلال الساعات الماضية، هجمات لمليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية والشرقية والغربية لمدينة تعز.

وتكبّدت المليشيا الحوثي، خلال هجماتها الفاشلة خسائر في الأرواح والعتاد.