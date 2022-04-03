ميليشيا الحوثي تبتز الممواطنين بفرض إتاوات على الأفراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عمدت ميليشيا الحوثي إلى فرض مبالغ مالية على كل فرد يمني تصل إلى 700 ريال يمني، مدعية أنها زكاة على رغم الأزمة الإنسانية الطاحنة، في تأكيد على نهجها غير الإنساني الهادف إلى استنزاف المدنيين وتجويعهم.



وكشفت مصادر إعلامية يمنية أن ميليشيا الحوثي، فرضت على كل فرد مبلغ 700 ريال يمني (5 ريالات سعودية) لصالحها مع دخول رمضان بعد أن كانت العام الماضي 500 ريال يمني، وألزمت الميليشيا مكاتبها ومشرفيها بحصر عدد أفراد الأسر وإجبارهم على دفع المبلغ عن كل فرد، حسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" أمس السبت.

وقال رئيس المكتب السياسي قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح: "كل إجراء يخفف من معاناة الناس ويخدم مصالح المواطنين فإننا معه ونؤيده"، مضيفاً: "معركتنا مع الحوثي هي بالأساس للدفاع عن الناس ودولتهم ومؤسساتهم الخدمية الوطنية سواء بالجبهات أو في المشاورات بالحرب أو بالسلم، والأهم هو الناس ومصالحهم الفردية والجماعية".

وندد الصحفي اليمني مصطفى القطيبي بممارسات الميليشيا الحوثية على رغم الأزمة الإنسانية، مطالباً المبعوث الأممي بالعمل لإنهاء معاناة المدنيين والابتزاز الذي يتعرضون له سواء داخل مناطق الحوثي أو على المعابر والطرقات.