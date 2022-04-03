دولة ‎الإمارات ترحب بإعلان الهدنة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت دولة الإمارات بإعلان بدء الهدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية - اليمنية.



وأعربت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن قبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت دولة الإمارات على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وبدأت مساء السبت سريان الهدنة الأممية الشاملة بين مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والحكومة اليمنية.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الساعة (16 بتوقيت جرينتش) السابعة مساء بتوقيت اليمن، مساء السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج أعلن، الجمعة، أن الأطراف اليمنية وافقت على مقترح هدنة لمدة شهرين تبدأ مع شهر رمضان المبارك.

وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي،، قال جروندبرج، إن أطراف الصراع في اليمن استجابت بشكل إيجابي لمقترح أممي بهدنة تمتد لشهرين ابتداء من الثاني من أبريل/نيسان الجاري.

ويشمل المقترح إلى جانب الهدنة إجراءات إنسانية خاصة بـ"دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة وتسيير رحلات محددة من وإلى مطار صنعاء، والبحث في فتح الطرقات في تعز ومحافظات أخرى".