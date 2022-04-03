تحسن طفيف في سعر العملة الوطنية ولا تغير في أسعار السلع

المنامة - ياسر ابراهيم - شهد الريال اليمني تحسنا طفيفًا، مقابل العملات الأجنبية، في أسواق الصرافة، خلال تعاملاته، اليوم الأحد، بالتزامن مع إعلان الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، ودخلت حير التنفيذ مساء السبت.

وذكرت مصادر مصرفية، أن سعر الريال مقابل الدولار في صنعاء بلغ 575 للشراء، و580 للبيع، وفي عدن، وصل سعر الدولار الواحد 1100 ريال يمني للشراء، 1143 للبيع.

كما بلغ سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي في صنعاء، 152 ريال للشراء، 154 ريال للبيع، وفي عدن، شراء 290 للريال الواحد، وبلغ سعر بيع الريال السعودي 300 ريال يمني، وسط تأكيدات أن هذه الأسعار متفاوتة وغير ثابتة.

ورغم التحسن الطفيف في اسعار العملة خلال اليومين الماضيين؛ إلا أن أسعار السلع والمواد الأساسية لا تزال تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا التحسن لسعر العملة، بالتزامن مع دخول الهدنة بين الأطراف اليمنية، والتي أعلنت عنها الأمم المتحدة، دخولها حيز التنفيذ، والمزمع استمرارها لنحو شهرين.

يشار إلى أن الهدنة تشمل السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء بواقع رحلتين إلى القاهرة والأردن أسبوعيًا.