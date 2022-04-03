حضرموت.. احتجاجات وقطع الشوارع في مدينة المكلا تنديدا بانقطاع الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، مساء السبت، احتجاجات غاضبة تنديدا انقطاع التيار الكهربائي".



وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، بأن مدينة المكلا شهدت احتجاجات شعبية واسعة للتنديد بانقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن المحتجين قطعوا الطرقات والشوارع الرئيسية بإحراق الإطارات.



وجاءت الاحتجاجات عقب خروج منظومة خدمة الكهرباء عن الخدمة منذ صباح اليوم ولم تعد إلا ساعتين فقط خلال مدة انقطاعها، وفق المصدر.



وأشار إلى أن المواطنين هددوا بالتصعيد في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي.



من جهتها، قالت مؤسسة الكهرباء في مديريات ساحل حضرموت إن "المقطورات التي تحمل مادة الديزل المخصصة لمحطات توليد الكهرباء محتجزة في منطقة المسيلة ولم يسمح لها بالوصول".



وأوضحت المؤسسة في بيان أنها تواصلت مع الجهات ذات الاختصاص لمطالبتها التوجيه بمرور المقطورات وإشعارها بأن عدم السماح للمقطورات بالمرور سيجعل مدينة المكلا تعيش في ظلام دامس.

