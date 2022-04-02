سلطنة عمان تؤكد استمرار مساعيها لإنهاء الحرب في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت سلطنة عمان اليوم السبت استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في اليمن .



وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، عن ترحيب السلطنة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن هدنة في اليمن لمدة شهرين.

وأشادت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، بالمباحثات الإيجابية التي أجراها المبعوث الأممي في زياراته الأخيرة إلى مسقط.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن أمس الجمعة، موافقة أطراف النزاع في البلاد (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيون)، على هدنة تبدأ مساء اليوم ولمدة شهرين قابلة للتجديد.