تدشين توزيع المنح لـ 649 مستفيدا من مشروع المساعدات الغذائية مقابل التدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نظم ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية في مدينة المكلا محافظة حضرمون، امس، حفل تدشين توزيع المنح لعدد 649 مستفيدا من مشروع المساعدات الغذائية مقابل التدريب في محافظات حضرموت-شبوة-المهرة –سقطرى بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي(wfp).



وفي حفل التدشين اشاد المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد باظروس بجهود ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية و برنامج الاغذية العالمي(wfp) على اقامتهم مثل هذه المشاريع التي ترتبط بحياة المواطن.

وأكد مدير عام مكتب محو الامية بساحل حضرموت السادات العمودي، ان المشروع كانت مخرجاته ايجابية في تعليم محو الامية والتدريب المهني و عكست الاستفادة الكبيرة التي حققها المستفيدين من هذه الدورات التدريبية والمهنية.

واوضحت مديرة برنامج الاغذية العالمي(wfp) بالمكلا ماريا ،ان البرنامج انتقل من مرحلة مشاريع الاغاثة والاعانة الطارئة الى البرامج والمشاريع اللي تبنى على مدى طويل وتنمي المهارات وتساعد على التنمية المجتمعية في المحافظات المستهدفة.