شكرا لبحثكم عن خبر صندوق صيانة الطرق يُسلّم للمقاول المنفذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل نقيل (لبعوس-وادي ذي ناخب) في يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سلّم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اليوم للمقاول المنفذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل نقيل (لبعوس-وادي ذي ناخب) في يافع بمحافظة لحج.

وقام الفرق الفني الخاص بالصندوق وبحضور مدير عام مديرية يافع عبدالفتاح الصلاحي وعلي أحمد البري مدير مشروع توسعة طريق لبعوس وادي ذي ناخب وعلي بن علي المطري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي فرع لبعوس يافع بتسليم المشروع إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور كمقاول منفذ.

وتحدث خلال التسليم مدير عام مديرية يافع بالقول إن العمل بهذا الخط الرابط بين لبعوس ووادي ذي ناخب يعد حلم تحقق في ظل قيادة المهندس مانع يسلم بن يمين وزير الاشغال العامة والطرق والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة.

ولفت الصلاحي أن البدء في صيانة الطريق جاء في الوقت المناسب بعد معاناة طويلة ظل يعاني منها المواطنين والمسافرين بيافع.

وبدوره أثنى رئيس المجلس الانتقالي فرع لبعوس يافع بالخطوة التي قام بها صندوق صيانة الطرق والجسور بصيانة وإعادة تأهيل نقيل لبعوس-وادي ذي ناخب كمرحلة أولى.

وأشادا مدير المديرية ورئيس الانتقالي بجهود الصندوق وبأن مثل هذه المشاريع هي التي يتوافق الجميع عليها كونها تبعث الامل للمواطنين وتخفف من معاناتهم وتوحد جهود الجميع نحو البناء والتنمية.

متمنيين بتنفيذ مزيد من المشاريع وعلى وجه الخصوص حل مشكلة الاختناقات الشديدة وتخفيف الحوادث لطريق العسكرية لبعوس نقيل الخلاء بسبب كثافة مرور القاطرات والشاحنات وذلك باستكمال الطريق الرديف بئر العروس وادي بن جعفر المفلحي لبعوس

يُشار أن هذه الخطوة ضمن خطة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ضمن برنامجه لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.