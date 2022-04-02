د. الجفري ينال الزماله المصرية في أمراض القلب

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ نبيل غالب

نال الدكتور/ محمد صالح

عمر الجفري/ على شهادة الدكتوراه في الزماله المصريه، تخصص أمراض القلب والأوعيه الدمويه والقسطرة، بنجاح يوم أمس من جمهورية مصر العربية الشقيقة، بعد رحلة كفاح جبارة طالبآ للعلم حتى حقق أمنيتة في الحصول على الدكتوراة.

والدكتور/ الجفري/ أنتقل للأ لتحقاق بالدراسه الجامعيه في كلية الطب جامعة عدن، وكان من اوائل الطلبه على دفعته، حيت تم تعينه بدرجة طبيب عام، حصل بعدها على منحه دراسية في جمهورية مصر العربية، لتطوير معارفة العملية التي كان نابغآ في علومها.

يذكر أن الدكتور/ محمد/ هو أبن الأستاذ المرحوم/ صالح عمر الجفري/ مدير عام مكتب التربيه والتعليم في مديريه لودر بمحافظة أبين، وهو احد أبناء مدينة زاره، حيت أنهى تعليمه الأبتدائي في مدرسة عبود، وتعليمه الثانوي في ثانوية لودر، وكان متفوقآ في دراستة لأنحدارة من أسره تربويه وتعليميه عريقة.

تمنياتنا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، والذي يعتبر بذلك أضافة رائعه ومكسب لهذا التخصص وللمجتمع عامه في هذا المجال الطبي الأنساني المعقد، الذي نفتقد فيه الى تخصصاته العالية والكفؤة.