بلادنا تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماعات المجلس التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقد في مقر الامم المتحدة في نيروبي بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية عبدالسلام العواضي.



و تطرق العواضي في كلمة اليمن، الى التحديات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وغيرها من الكوارث التى تسببت بها المليشيات الحوثية..مشيراً الى المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية و التى رفضت المليشيات الحوثية المشاركة فيها.

وثمن العواضي، جهود المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الداعمة لليمن ..مشيراً الى اهمية زيادة المشاريع في كافة المجالات..مؤكداً ان الحكومة تتعامل بمسئولية كاملة مع كل ما يطرح من اجل السلام الذي ينهي معاناة الشعب اليمني.