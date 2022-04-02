اندلاع حريق هائل في مخبز بمدينة يريم شمال إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق صباح اليوم السبت، حريق هائل في أحد مخابز مدينة يريم، شمال محافظة إب (وسط اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن حريقاً اندلع صباح اليوم في أحد المخابز وسط السوق المركزي بمدينة يريم واستمر لأكثر من ساعة.



وأضاف أن الحريق التهم المخبز وانتقل إلى محلات مجاورة، مسجلًا أضراراً مادية كبيرة، في الوقت الذي تأخرت عمليات الإطفاء لغياب الدفاع المدني.



وأوضح أن الحريق الذي اندلع أثناء ماكان العمال يصنعون رقاق "السمبوسة"، ولم تُعرف أسبابه، لم يؤدي إلى خسائر بشرية.



وأشار إلى أن الأهالي تمكنوا بعد مضي ساعة من إخماد الحريق، وسط استنكار شديد من غياب الدفاع الجوي التابع لسلطات مليشيا الحوثي التي تسيطر على المديرية.

