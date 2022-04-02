الريال اليمني يتعافى بشكل كبير أمام العملات في مناطق الشرعية بعد إعلان الهدنة (أحدث سعر)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحسن سعر الريال اليمني مساء امس الجمعة أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فور إعلان الأمم المتحدة عن موافقة الشرعية والحوثي على إيقاف شامل للحرب لمدة شهرين.
وقالت مصادر "المشهد اليمني" إن سعر الريال اليمني أمام الريال السعودي في مناطق الشرعية تحسن إلى 310 ريال للشراء وللبيع 315 ريال.
وأكد المصدر أن سعر الريال اليمني كان صباح الجمعة 323 ريال للشراء مقابل الريال السعودي، وللبيع 327 ريال.
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